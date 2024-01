Roma, De Rossi e quella promessa ad Adani VIDEO

è il nuovo allenatore della. Il club giallorosso ha ufficializzato l'ingaggio del suo ex centrocampista e capitano, che subentra all'esonerato. Per DDR è una promessa mantenuta, quella fatta a Daniele Adani in un'intervista del 2017: "Guarda, dipende tutto dal capire se uno vorrà fare l'allenatore. Perché l'allenatore è il lavoro più bello e credo anche più duro e brutto nel nostro mondo. Le famiglie degli allenatori secondo me non vivono vite facilissime, sempre in continuo spostamento. Immagino che una moglie che ha un marito allenatore debba condividere anche le gioie, le frustrazioni, i dolori, i pensieri. Se io penso così tante ore al calcio figuriamoci un allenatore, si sognerà le tattiche anche di notte. Bisogna prima capire se ho la forza di sottoporre la mia famiglia a continuare.Fare l'allenatore per arrivare a diventare l'allenatore della Roma? Ma sarebbe una bella storia dai. Magari finirla, non vincere niente e vincere da allenatore. Ce lo promettiamo davanti a lui (il mare, ndr)".