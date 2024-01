Roma, De Rossi fa chiarezza: chi è il titolare tra Rui Patricio e Svilar

Alla vigilia di campionato di Salernitana-Roma, posticipo della 22^ giornata di Serie A, in conferenza stampa Daniele De Rossi ha fatto chiarezza sulle gerarchie tra i pali della porta: "Le gerarchie in porta le ho decise quando sono arrivato, penso che Rui Patricio abbia parato molto bene e una partita non cambia la mia opinione, il portiere deve avere delle gerarchie ben stabilite che poi non sono eterne. Svilar lo conoscevo meno ma mi ha impressionato per completezza, un errore non cambia l’opinione che ho di Rui Patricio, ha salvato tante partite ed è concentrato su ciò che dovrà fare domani". Parole dunque che confermano la titolarità del portoghese nonostante la partenza di Mourinho e un contratto in scadenza.