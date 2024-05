Roma, De Rossi: 'Farò di tutto per migliorare la squadra, ecco la caratteristica che ci manca'

, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro il Genoa."Non abbiamo trovato l'ampiezza perché abbiamo giocato più stretti, nelle ultime partite abbiamo subito troppe ripartenze, per quello abbiamo giocato così. Il Genoa è una squadra difficile da affrontare, abbiamo tirato cento volte dal limite dell'area senza trovare la porta, loro hanno giocato la partita della vita, mi piace davvero tanto questa cosa. Il Genoa è una squadra forte, dà fastidio a tutti, non ultimi noi".

"Farò tutto quello che posso per rendere questa squadra migliore. Ogni anno l'allenatore si siede e parla per migliorare la rosa, anche l'Inter prova a farlo. Ci saranno dei paletti e dei budget da rispettare, non so ancora quello che potremo andare a fare, ma lo faremo per rendere migliore la Roma. Come valori la Roma è una squadra che deve provare ad arrivare quarta, dobbiamo lavorare per questo obiettivo"."Ne ho mille di nomi, questo lavoro è tremendo perché mi chiamano duemila procuratori al giorno, mi chiamano i giornalisti per dire 'avete preso questo o quello' - riporta TMW -. Un po' di sano scouting da dilettante l'ho fatto, ma arriverà un direttore sportivo, di sicuro avrò ben chiare le caratteristiche che questa rosa dovrà mettere dentro. Non basta fare la lista di dieci nomi, bisogna capire come incastrarli nella rosa. L'ho detto dal primo giorno, è una rosa che ha pochi giocatori che dribblano, pochi giocatori di gamba. Va aggiunta una caratteristica che a questa squadra manca, poi capiremo anche a chi vuole rimanere o meno. Non sto facendo il misterioso, ancora non ho parlato di nomi".

"Dybala stava benissimo, si era allenato benissimo negli ultimi due giorni. L'ho levato solo per un discorso tecnico, alla fine ho messo Rasmus che ha più centimetri".