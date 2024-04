Roma, De Rossi: ' Fiducia in Baldanzi. Dybala? Va curato per il finale di stagione'

Riparte da Lecce il cammino della Roma in campionato dopo la sosta per le Nazionali. Alle 18.00 la formazione diè attesa dal Lecce di Gotti nella 30esima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio il tecnico giallorosso ha parlato a DAZN."Per me già lo è. È un ragazzo giovane che viene da una squadra più piccola e nella sua posizione c'è un giocatore eccezionale che sta giocando spesso. A volte lo spazio è un po' ridotto, ma abbiamo grande fiducia in lui. Nelle prime settimane forse era più timido, ma è fisiologico e normale. Adesso si sta prendendo qualche responsabilità in più in allenamento e nel rapporto con i compagni lo vedo dentro al gruppo. Quindi sono tranquillissimo che giochi, così come per gli altri ragazzi più giovani che giocheranno".

"Vedremo in corsa in base all'andamento della partita, a come staremo e a quello di cui avremo bisogno. È un giocatore che non si è mai risparmiato ultimamente, ha giocato tantissimi minuti e ha avuto un piccolo risentimento, che va curato bene soprattutto in questo nostro finale di stagione".