Ieri De Rossi ha parlato del suo futuro confidando la volontà di fare l'allenatore. Per ora però il capitano svolge ancora bene il suo lavoro in campo e dovrebbe farlo per un'altra stagione. Come riporta Leggo, infatti, è vicino l'accordo per il rinnovo annuale fino al 2020 a cifre quasi dimezzate: dai 3 a 1,8 milioni.