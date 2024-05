Roma, De Rossi: "I ragazzi si giocano la riconferma in ogni partita, è questione di orgoglio"

Lasi prepara a scendere in campo nel match in programma per le 20.45 all'Olimpico contro il. In vista del match, il tecnicoha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:“Diversamente da Bergamo voglio vedere un po’ tutto, i ragazzi stanno bene, hanno spinto tanto così come facciamo quando abbiamo tempo per lavorare, si faranno trovare nella condizione giusta”.“Devono stare a sostegno come a Bergamo, ma Lukaku deve tenere palla perché deve darci il tempo di arrivarci vicino a lui".

“Se oggi qualcuno si gioca la riconferma? No, si giocano la Roma in ogni partita, è una questione di orgoglio e di appartenenza, la prossima stagione ci vorrà fame. Vedo tante cose, guardo tutto e ragioneremo su ciò che vedremo già da oggi in poi”.