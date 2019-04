Nonostante i due giorni di riposo concessi da Claudio Ranieri, Daniele De Rossi - insieme a Santon, Schick, Marcano e Karsdorp - ha deciso di continuare ad allenarsi a Trigoria per recuperare dall'infortunio al bicipite femorale accusato durante la gara casalinga con l’Udinese. Sia ieri che questa mattina il capitano della Roma ha lavorato sul campo con lo staff giallorosso con la speranza di poter strappare una convocazione per la trasferta di Genova. Tuttavia Ranieri rimane più cauto e, avendo per la sfida di Marassi tutti i centrocampisti a disposizione, vorrebbe lasciarlo recuperare tranquillamente per poi averlo al 100% per le ultime tre partite di campionato contro Juventus, Sassuolo e Parma.