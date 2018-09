Daniele De Rossi, capitano e centrocampista della Roma, parla a Sky Sport dopo la vittoria nel derby con la Lazio: "Siamo una squadra che sta riprendendo una strada abbastanza corretta, come l'anno scorso. Quando le cose vanno male tutti vengono messi in discussione, calciatori, dirigenti. Una volta è l'allenatore, una non si impegnano, una che siamo dei viziati. Può pure essere vero, ma noi ci teniamo. Alle volte siamo stanchi e non in forma, ma siamo persone serie".



SULLA CONDIZIONE - "I derby sono tosti, nel primo tempo c'era un caldo pauroso, sia tra noi che avversari. Non si riusciva a fare uno scatto di seguito all'alto. Se poi sei più forte, giochi meglio, poi vinci".



SUL GOL DI TACCO - "Sono felice perché c'ero quando ha segnato Mancini, ma Pellegrini è un ragazzo serio, romano e romanista, ci tiene particolarmente. E le critiche, che possono essere anche giuste, lo hanno ferito particolarmente. Anche Kolarov è stato messo in discussione, ha preso un sacco di insulti contro il Frosinone... oggi ha giocato con un piede fratturato. Non ha sbattuto il mignolino allo spigolo, queste cose vanno dette. Fazio ha sbagliato, ma sono contento per lui".



SUL PROBLEMA FISICO - "Ce l'ho da due anni, se gioco tantissime partite di seguito viene fuori. Mi fa parecchio male, nelle nostre dinamiche di chiacchiere con il mister era previsto un po' prima, il cambio".



LA DEDICA - "Alle famiglie dei giocatori, quando si perde vediamo poco le famiglie. Un augurio a Walter Sabatini che ha avuto un po' di problemi di salute, poco tempo fa, ora sta meglio e lo abbraccio".



SUI CAMBIAMENTI - "Alle volte succedono vittorie che girano una stagione. Se abbiamo fatto pochi punti avevamo problemi e non solo di autostima. Dobbiamo continuare con questo slancio che ci darà il derby. Non dobbiamo rilassarci, stiamo bene, con il Frosinone non è stato certo facile. Continueremo a mettere questa intensità".