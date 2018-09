Daniele De Rossi, centrocampista e capitano della Roma, parla a Il Romanista della Juventus: "Di un altro pianeta? Di un altro pianeta no. Sicuramente è più forte delle altre. A livello economico possono permettersi investimenti diversi da tutte le squadre italiane. Da quei punto di vista viaggiano su un altro binario. Però poi dobbiamo giocare, fare un campionato, mettere la palla in campo. Penso di poter dire che hanno faticato anche loro con Chievo e Parma. Dobbiamo provare ad arrivare assolutamente tra le prime 4, che è il nostro livello. Dobbiamo confermarci squadra da Champions, poi vediamo: vinciamo la prossima partita, quella dopo facciamo punti e vediamo. Vinciamole tutte e poi magari se perdiamo gli scontri diretti con loro arriviamo a -6. Non possiamo pensare che sono di un altro pianeta. Dobbiamo pensare di poter fare un miracolo, non perdere gli stimoli. Quasi come abbiamo fatto l'anno scorso"