Roma, De Rossi: 'L'attacco inedito? Parlano la stessa lingua, quella della qualità'

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky nel prepartita della sfida contro il Brighton. Queste le sue dichiarazioni:



L'ATTACCO INEDITO - "I tre attaccanti schierati stasera (Baldanzi-Azmoun-Zalewski, ndr) si allenano da tanto tempo insieme e parlano la stessa lingua, quella della qualità. I giocatori devono essere bravi e loro lo sono, al pari di chi non giocherà oggi. Sia negli allenamenti, sia quando entrano hanno dimostrato di meritarsi uno spazio più importante: non devono dimostrare niente, ma fare solo una grande partita".



IL BRIGHTON - "Il percorso che stiamo facendo ci porta a credere in quello che facciamo. Se la pressione è troppo alta, si gioca in verticale: sono regole base da seguire anche contro squadre come Fiorentina, Torino e Atalanta. Sarà una partita bella, giocata in uno stadio spettacolare: avremo le nostre armi per rispondere alle loro".