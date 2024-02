Roma, De Rossi: 'Lukaku è nato facendo gol. La rete subita? La responsabilità è mia'

Daniele De Rossi, tecnico della Roma, commenta a Sky Sport il pareggio per 1-1 col Feyenoord nella gara di andata del playoff di Europa League: "Era una partita difficile, con la palla al piede sono fastidiosi, chiedo sempre aggressività ma non è facile contro una squadra che fa girare così bene la palla. La squadra ha fatto la prestazione anche oggi, pur essendoci stati dei momenti nei quali abbiamo saputo soffrire".



LUKAKU - "Si parla di uno dei giocatori più forti al momento in quel ruolo, sarebbe sbagliato accontentarci ma la prestazione lui la fa, è nato facendo gol. Deve riuscire a fare gol anche quando ha l'uomo addosso come ha fatto stasera. Sono contento di lui, della prestazione e del suo atteggiamento, come di quello degli altri".



GOL SUBITO - "L'errore di base è mio, siamo arrivati in corsa, non c'è tempo di fare tutto quello che dobbiamo fare ma se prendi più gol in una certa maniera la responsabilità è dell'allenatore. Abbiamo gli uomini necessari per dividerci se prima ci dividiamo bene lo spazio. Avremo modo di ritoccare questo fondamentale col ritorno anche di Ndicka. Abbiamo subito troppi gol così, è un segnale: dobbiamo lavorarci meglio".



IDEA DI CALCIO - "Quando costruisci a tre è importante che ci sia un uomo per impostare, la differenza la fa il momento in cui fai il passaggio. Negli ultimi metri gli diamo un po' di idee e nozioni, ma poi la differenza la fanno i giocatori".



DEFINIZIONE PER SINNER - "Ce ne sono più di una se arrivi a fare quello che fa lui. Penso sia un ragazzo posato e molto educato che sta vivendo questo successo con moderazione, lavora forte cercando di migliorarsi e poi ha questa freddezza tipica dei grandi campioni. Quando lo guardi sembra di vedere un fenomeno".