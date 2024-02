Roma, De Rossi: 'Lukaku? Niente bocciature, doveva rifiatare. Huijsen ha fatto una scemenza, imparerà'

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida vinta per 3-0 contro il Frosinone che ha rilanciato la corsa dei giallorossi in campionato nella lotta al 4° posto.



PRIMO TEMPO BRUTTO - "Vincere una partita che era iniziata con quei 45' era importantissimo: è stato un primo tempo molto brutto, non mi è piaciuto. Da quando sono arrivato non avevamo sofferto così tanto".



HUIJSEN ESULTANZA POLEMICA - "Huijsen? Non ho capito cosa ha fatto per prendere l’ammonizione, niente di grave, è una scemenza, ma imparerà ha l’età di mio figlia, anche io ho commesso errori e non posso fargli la morale. Si cresce anche così, la prossima volta non lo farà più"



ALLENARE LA ROMA - "Per me è ancora un mondo nuovo che sto scoprendo giorno dopo giorno. Per me è sempre un'emozione: oggi è stata la prima partita in trasferta con il settore ospiti pieno. Queste cose per me sono fondamentali".



RISPOSTE - "Quello che è il secondo tempo è cio che mi piace di più della squadra. Abbiamo due portieri eccezionali: è l'unico ruolo dove voglio che ci sia chiarezza. Per come ha giocato questa sera Svilar è stato giusto dargli spazio".



LUKAKU - "Lukaku fuori al 45'? Si è trattato di un cambio tattico e volevo farlo rifiatare, non è assolutamente una bocciatura".