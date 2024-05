Roma, De Rossi: 'Lukaku o Abraham? Forse meglio valorizzare i nostri giocatori'

Nel corso della lunga conferenza stampa di preparazione della sfida contro il Genoa, l'allenatore dellaha ampiamente parlato del futuro suo e del club, fra un contratto da firmare a breve e un mercato che dovrà essere fatto con criteri diversi rispetto al passato. In particolare a domanda diretta sulla scelta da fare fra Abraham e Lukaku l'ex Capitan futuro ha stupito tutti."Con il FFP tutti sono condizionati dagli introiti, per ora non abbiamo parlato di budget, ma vogliamo spendere bene e non per forza tanto. Ci sono tante squadre con un calcio interessante senza spendere cifre folli".

"Lukaku andrà via con Abraham che sarà l'attaccante del futuro? Non abbiamo parlato di nessun calciatore, ma abbiamo fatto valutazioni su quanto fatto negli anni passati.ma è presto"."Sì ci sono, ma non li dico perché non sarebbe giusto. Qualche incedibile potrebbe andare via e viceversa qualcun altro potrebbe rimanere e dovrò farli rendere al meglio. Tutto è ancora prematuro"."Ora ci sono io, prima Mourinho e Fonseca. Ognuno ha il suo modo di fare mercato, ma la costante è che siamo sempre arrivati sesti o settimi. Va cambiato qualcosa, l'allenatore forte deve imporsi per farsi comprare chi vuole e la società forte le deve accontentare. Il primo requisito sarà la fame, devono sentirsi a Roma come se fosse la miglior cosa che gli sia mai capitata. Non c'entrano top player o giovani, serve gente che fa le fiamme".