Roma, De Rossi non direbbe no a sostituire Mourinho

La Roma e José Mourinho resteranno insieme da separati in casa fino a fine anno? Probabile, ma il suo futuro è già segnato. Sarà addio.



Se le cose dovessero precipitare ad oggi c'è un solo nome, ricorda il Corriere della Sera, disponibile per subentrare in corsa. Sarebbe quello di Daniele De Rossi, idolo della piazza e che, per amore dei colori giallorossi, accetterebbe anche un contratto fino a giugno con la possibilità di essere valutato e giocarsi un eventuale prolungamento per il futuro.