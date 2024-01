Roma, De Rossi non molla mai: com'è andato il day after e cosa ha fatto il nuovo mister

La prima partita da allenatore della Roma all'Olimpico per Daniele De Rossi è filata liscia. Il 2-1 inflitto al Verona ha dato il là alla sua esperienza sulla panchina giallorossa ma l'ex centrocampista non ammette giorni liberi.



COSA HA FATTO OGGI - Nessun riposo per De Rossi: oggi l'allenatore è andato a vedere la partita della Roma Primavera contro il Torino, insieme a suo padre Alberto, ex tecnico delle giovanili dei giallorossi, e Nicola Zalewski.