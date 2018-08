Un altro anno con la fascia al braccio. E' questo l'obiettivo di Daniele De Rossi, 35 anni, che intende prolungare di un'altra stagione il contratto in scadenza nel 2019. Il capitano romanista, tra i migliori contro il Torino, potrebbe quindi continuare la sua storia d'amore con la Roma che dura da 18 anni. "Il club tiene a me, ne parleremo a stagione inoltrato", ha dichiarato De Rossi durante la tournée negli Usa. Daniele è rispettato da tutti, e può fare da chioccia ai tanti giovani (Coric su tutti) acquistati da Monchi.



LE CIFRE - La Roma si è già detta disponibile a prolungare il contratto fino al 2020, ovviamente con stipendio ribassato rispetto all'attuale. De Rossi la scorsa estate aveva firmato un biennale da 3 milioni a stagione, la metà di quanto guadagnava negli anni precedenti. L'eventuale rinnovo porterebbe lo stipendio del centrocampista a 1,5 milioni più bonus. Le buone intenzioni per chiudere l'accordo ci sono tutte, se ne riparlerà prima della sosta invernale quando mancheranno 6 mesi alla fine dell'attuale contratto. L'alternativa per De Rossi è appendere gli scarpini al chiodo, o chiudere la carriera negli Usa. Due opzioni che non convincono il numero 16.



SOGNO EUROPEO - Il rinnovo con la Roma permetterebbe a De Rossi di mettersi a disposizione di Mancini per l'Italia, e quindi di cullare il sogno di chiudere la sua esperienza in azzurro con l'Europeo 2020 che vedrà alcune partite pure nel suo stadio Olimpico di Roma. Il 7 settembre l’Italia farà l’esordio a Bologna nella Nations League contro la Polonia e, se starà bene, il centrocampista della Roma farà parte del gruppo azzurro, idem per la gara successiva in programma il 10 settembre in Portogallo.