Ora il centrocampo della Roma trema davvero. Oggi, infatti, De Rossi si è sottoposto a una visita di controllo a Villa Stuart dopo l'infortunio di ieri sera al San Paolo. Il dottor Mariani - che in passato operò pure Totti - ha ravvisato il ritorno dell'infiammazione per una cisti al menisco esterno del ginocchio destro che già lo aveva messo ko dopo il derby. Mariani ha consigliato vivamente De Rossi di fermarsi per un po'. Il che fa temere uno stop fino alla prossima sosta di metà novembre. Sarebbe una notizia terribile per Di Francesco che fin qui in campionato non ha mai rinunciato a De Rossi (tranne contro la Spal quando era infortunato). Nelle prossime ore si avranno ulteriori dettagli.