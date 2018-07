Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Roma TV. Tra i temi affrontati dal capitano giallorosso, anche l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "È un beneficio per il campionato e anche per la Juve. Puntano sempre più in alto e dopo 7 scudetti hanno quasi riammazzato il campionato. Puntano sempre più in alto ma poi il calcio va giocato, nulla è scritto ma sicuramente a bocce ferme partono due, tre piedi avanti rispetto agli altri. Con un giocatore del genere forse danno il campionato per scontato per puntare alla Champions anche se poi forse non sarà così