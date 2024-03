Roma, De Rossi: 'Sbagliamo a pensare di poter vincere facile, ho scelto la formazione tipo'

L'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Brighton di Roberto De Zerbi. "Ho scelto la formazione tipo, che stiamo usando ultimamente, cercando di cambiare il meno possibile. Ci stiamo ritrovando bene, è una scelta legata alle caratteristiche dei nostri avversari, come sempre".



L'esperienza delle coppe europee può essere un qualcosa in più?

"Vediamo, se faremo una partita intensa, fisica, di testa... Avere già giocato queste partite può essere un fattore, ma non è l'esperienza, il nome o il blasone della nostra squadra a portare punti. Questi giocano ogni domenica a Old Trafford, con l'Arsenal, il Liverpool, il City... Qualche volta vincono anche quindi non possiamo prenderli sotto gamba. Se pensiamo di vincere facile sbagliamo di grosso".



La Premier è più allenante?

"Non lo so, perché non ho mai giocato in Premier. Sento dire che è molto allenante, è un banco di prova quando giochi contro le ultime, ma lo è anche la Serie A. L'attenzione tattica è un fattore, ogni campionato ha una qualità, saremo pronti qualunque sia l'avversario eventuale del giovedì".