Roma, De Rossi: 'Se non abbiamo coraggio oggi, con lo stadio pieno, abbiamo sbagliato lavoro'

L’allenatore della Roma Daniele De Rossi ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Feyenoord, valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Appuntamento alle ore 21.00, allo stadio Olimpico di Roma.



Che approccio vorrebbe?

"Noi vogliamo sempre un approccio simile: andando a prendere i nostri avversari e di mantenere la palla al punto giusto quando la recuperiamo, per poi andare a fare male".



Cosa cambia con Gimenez dal 1' e con Timber a centrocampo?

"Cambia qualcosa, anche perché hanno messo Nieuwkoop davanti. Hanno alzato la qualità".



Ha sempre più soluzioni.

"Le soluzioni diventano tattiche diventano tante quando ci sono tanti giocatori. Siamo quasi tutti, così ho più scelte".



Lei usa spesso il termine coraggio: ve lo può dare questa sera l'Olimpico tutto esaurito?

"Se non abbiamo coraggio in casa con lo stadio pieno, abbiamo sbagliato qualcosa nel nostro lavoro. Oggi è uno di quelle partite che uno rosica nel non giocarle: sarà bello comunque vederla da un altro punto di vista".