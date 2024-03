Roma, De Rossi: 'Si sta ricreando qualcosa di importante con i tifosi. Abraham...'

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha presentato ai microfoni di DAZN la sfida contro il Sassuolo. Queste le sue parole.



Il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro:

“Si fa un discorso sbagliato sulla difesa a tre, sembra quello l'unico problema, ma per me quello può essere la concausa dei problemi, non è solo questione di modulo. Entriamo in uno stadio pieno e dovremo dimostrare la nostra superiorità”.”.



La lettura del match con Aouar al posto di Dybala:

“La maniera in cui ci pressava la Fiorentina è diversa rispetto a quello che farà il Sassuolo. Chi gioca in avanti deve sempre aiutare la squadra in costruzione e se si abbassa, qualcun altro dovrà prenderne il posto e ricoprire quella funzione lì”.



L'ennesimo soldout dell'Olimpico:

“Vengo da una carriera spesa qui, tra alti e bassi, anche nei momenti migliori non era facile avere lo stadio strapieno, è sintomo che qualcosa di molto forte si sta ricreando. La società ha lavorato per riavvicinare i tifosi a noi come squadra”.



Si rivede finalmente Abraham in panchina:

“E' importante per lui perché riassapora questa atmosfera che credo gli sia mancata da morire, è stato per due anni protagonista di questa squadra, è importante anche per tutti noi e per i tifosi rivederlo. Oggi chiaramente non farà minuti ma è stato bello riportarlo al piano di sotto”.