Roma, De Rossi: 'Sono sereno, anche Lukaku è tranquillo. Può succedere di tutto un big match'

L'allenatore della Roma Daniele De Rossi ha parlato a DAZN in vista del match contro l’Inter. Fischio d’inizio alle ore 18.00, allo stadio Olimpico di Roma.



Primo big match: sensazioni?

"Emozionante, come era emozionante l'esordio e le altre. E' tutto una bella esplosione di sentimenti forti, ma fortunatamente c'è la partita da preparare. Sono molto sereno".



Perché Huisen e non Llorente?

"Llorente poteva giocare, sono due giocatori importanti ed era uscito prima col Cagliari. Negli ultimi giorni l'abbiamo centellinato e, visto che Huijsen è fuori dalla lista Uefa, ho preferito far giocare lui. Ho grandissima fiducia in lui, ha grande personalità e grande piede. Sono contento che giocherà lui".



Ha visto coraggio in Lukaku?

"Ho visto un giocatore molto tranquillo, come tutti i compagni. Affronteremo una squadra molto forte, con punti di forza e anche qualche difetto. Il calcio mi ha insegnato che tutto può succedere: vediamo a fine partita".