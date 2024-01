Roma, De Rossi sul contratto: 'Ho detto ai Friedkin 'la cifra scrivetela voi, ma trattatemi da allenatore'

Daniele De Rossi a cuore aperto quello che si è presentato oggi per la prima conferenza stampa da nuovo allenatore della Roma. Nessun filtro anche nel racconto di come è andata la trattativa con Dan e Ryan Friedkin per la firma sul contratto, con un un'unica richiesta fatta alla proprietà.



Queste le sue parole: "Dan e Ryan Friedkin sono stati chiarissimi sulla durata del contratto e sul tenore della mia permanenza. Ho detto che avrei firmato la cifra che avrebbero scritto, ma ho chiesto solo un bonus sulla Champions. Europa League? Non ci sono rinnovi, non c'è niente. Voglio giocarmi le mie carte. Ho chiesto solo di trattarmi di allenatore, non da leggenda o ex bandiera e su questo erano d'accordo. Poi sanno che io dal primo secondo in cui l'ho sentiti io me la giocherò per rimanerci. Penso siano soddisfatti di questo. Voglio meritarmi conferma sul campo".