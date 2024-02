Roma, De Rossi sull’abbraccio con Dybala: ‘Mi emoziono sempre come un bambino’

Daniele De Rossi racconta le emozioni dell’abbraccio con Dybala ai microfoni del canale ufficiale della Roma: "Non lo so, bisogna chiederlo a lui. Io ho esultato perché appena ha spostato la palla ho detto che faceva gol: è emozionante, ma non perché è Dybala. Mi è venuto da abbracciare Esposito della SPAL e altri giocatori a fine partita e io mi emozionavo come un bambino. Per me la cosa più importante è il rapporto che creo con loro, che si chiamino Dybala o Nicola Rauti. Il rapporto che ho con questi ragazzi è quello che mi tiene vivo e quello che mi fa scegliere questo lavoro ogni giorno, che mi fa avere questa voglia tutte le mattine di alzarmi e di farlo. Questi abbracci sono delle piccole coccole che io e il mio staff ci prendiamo volentieri perché siamo veramente felici, al di là del lavoro, di quello che si è creato in così pochi giorni con la squadra".