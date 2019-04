Ecco le parole a caldo di Daniele De Rossi, capitano della Roma, dopo la vittoria contro la Sampdoria decisa da un suo gol: "La Samp gioca davvero bene, noi stasera dovevamo avere più intensità rispetto alla sconfitta contro il Napoli, che gioca in maniera simile con ottime geometrie. Forse il Napoli è più forte e quindi non eravamo riusciti a giocar bene, oggi invece abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo. L'attesa per la convalida del gol? Ben venga: almeno dopo il fischio dell'arbitro sei sicuro della decisione, il VAR ha eliminato tante ingiustizie e polemiche. L'abbraccio con l'ex DS Sabatini (attualmente direttore tecnico della Sampdoria, ndr)? Lui è un amico, lo saluto sempre con affetto, in futuro andremo a pranzo insieme. Fa piacere vedere che sta bene e continua a comporre squadre fortissime, come in passato a ha fatto con Roma e Lazio. Io allenatore? Per ora faccio solo il portavoce di mister Ranieri in campo. Da questa partita ci portiamo a casa entusiasmo e consapevolezza di poter fare partite da squadra vera. Sono 3 punti importantissimi: una vittoria in trasferta che arriva contestualmente alla sconfitta del Milan e a Inter-Atalanta che domani farà perdere punti a una o all'altra. Come si suol dire, queste sono vittorie che valgono quasi doppio."