Quella sta per finire è la 17a stagione di Alberto De Rossi sulla panchina della Primavera della Roma. Forse l'ultima. L'allenatore è entrato nel '97 nelle giovanili giallorosse facendo tutta la trafila fino ad arrivare a un passo dalla prima squadra, rifiutata più volte per non incrociare il figlio Daniele ed evitare conflitti d'interessi. A giugno è in scadenza di contratto, al momento non si è ancora parlato di rinnovo e la società si sta già guardando intorno per trovare l'eventuale sostituto.



I NOMI - Le due possibili soluzioni interne sono la promozione di uno tra Aniello Parisi, attuale tecnico dell'Under 18, o Fabrizio Piccaretta, allenatore dell'Under 17. Le alternative sono due nomi che arrivano direttamente da prime squadre: il primo è quello di Roberto Occhiuzzi, allenatore del Cosenza che sta lottando per la salvezza in B, l'altro è quello di Francesco Modesto, ex difensore e attualmente sulla panchina della Pro Vercelli, in zona playoff nel girone A della serie C.