Roma, De Rossi: 'Xabi Alonso è forse il miglior allenatore al mondo'

un' ora fa



Chi è il miglior allenatore al mondo? Domanda complicata a cui dà una risposta, in conferenza stampa, Daniele De Rossi. Il mister della Roma, parlando alla vigilia della semifinale di Europa League con il Bayer Leverkusen, ha presentato così gli avversari e il suo rivale diretto in panchina, Xabi Alonso.



RIVALI - "Da temere di loro c'è tutto. La maniera in cui giocano, hanno una striscia di risultati lunga. Stimo molto il loro allenatore e hanno più lavoro alle spalle con lui. C'è tanto da temere. C'è qualcosa di grande in quella squadra. Hanno un allenatore forte, forse il migliore al mondo, ottimi giocatori e fanno un gran bel calcio"