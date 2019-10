Morgan De Sanctis, club manager della Roma, parla a Sky Sport prima della partita di Europa League con il Borussia Moncengladbach: "Mancini a centrocampo o difesa a tre? Lo vedremo tra poco. Zaniolo? Ha sempre dato le risposte che ci aspettavamo, è costantemente titolare nella Roma da un anno e ha fatto quello che gli è stato chiesto sia dentro che fuori dal campo. Il suo è un percorso di crescita, condiviso dalla società che gli ha rinnovato il contratto. Con tutto il rispetto per mister Capello, che ha segnato la storia del calcio e della Roma, ha fatto un'uscita goffa: stiamo ricevendo tantissimo da Nicolò, non c'è motivo di considerarlo fuori dagli schemi. Percorso della Roma al passo con le aspettative? Ci sono da sottolineare le difficoltà, ma non vogliamo cercare alibi: il progetto è ambizioso, con un allenatore nuovo preparato e rispettato da tutti dentro la Roma, siamo un po' in ritardo per quanto riguarda i punti accumulati, ma crediamo moltissimo nel lavoro di Fonseca, abbiamo costruito una squadra intorno alle sue volontà. Ci vorrà del tempo, ma ci prendiamo tutta la stagione per poi fare dei bilanci. Quando potrà giocare Riccardi? È il talento più cristallino del settore giovanile della Roma, su di lui si sono accesi prestissimo i riflettori: ha 18 anni, bisogna dargli tempo per crescere adesso nella Primavera e nella prima squadra. È molto considerato da mister Fonseca".