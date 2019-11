Prima di Basaksehir-Roma, il team manager giallorosso Morgan De Sanctis parla a Sky Sport: "Questa società non è abituata ad avere un pubblico numeroso e invece stasera ci sarà il pienone, per questo ci aspettiamo un'atmosfera calda e una partita intensa. Abbiamo sempre risposto presente anche nell'emergenza e anche stasera vogliamo fare una grande prestazione per portare a casa il risultato. Abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, dobbiamo guardare adesso alla praticità: con quattro punti passeremmo il turno, vogliamo farlo perché ci teniamo tanto all'Europa League. Poco turnover? Siamo alla seconda partita dopo la sosta ed è legittimo che il mister non cambi tanto, ci sarà spazio per tutti e con il rientro degli infortunati ci sarà anche la possibilità di fare turnover".