: l’olandese è finito al centro di una feroce contestazione social da parte dei tifosi giallorossi colpevole di una prestazione deludente nella finale di Europa League contro il Siviglia. Ma attenzione anche a un colpo in entrata per il club capitolino che dovrebbe arrivare proprio dalla formazione spezzina.Segna tanto (13 gol in campionato) e apre spazi per i compagni di squadra., domani all’Olimpico arriverà anche l’occasione per un primo contatto tra le due dirigenze.L’attaccante angolano, al momento della firma del rinnovo del contratto con lo Spezia fino al 2026, ha ottenuto un promessa dalla dirigenza ligure: in caso di offerta da 10 milioni di euro allora arriverà il semaforo verde alla cessione.