La Roma esulta, Fonseca guarda con un sorriso la rosa riacquistare forma. Sono tanti i rientri, tra cui quelli preziosissimi di Pellegrini e Mkhitaryan. Non Kalinic, che ne avrà ancora per diverso tempo. A fine ottobre la frattura della testa del perone, ennesimo infortunio negli ultimi difficili anni. E allora in casa giallorossa il ds Petrachi inizia a fare le prime scelte, anche in prospettiva.



FUTURO DECISO - Sì perché, complice l'oramai assodata indole dell'attaccante croato, sempre più spesso fermo per problemi fisici, i capitolini hanno già di fatto deciso quale sarà il suo destino. Arrivato in prestito oneroso (2 milioni di euro) dall'Atletico Madrid, con diritto di riscatto già fissato in 9 milioni, secondo quanto appreso da calciomercato.com Kalinic a fine stagione, con ogni probabilità, non verrà acquistato a titolo definitivo dalla Roma. Riscatto sfumato dunque, decisione presa, nonostante siamo ancora a metà novembre.



A GENNAIO... - In ogni caso, seppur il prestito di Kalinic non verrà interrotto a gennaio, serve comunque un affidabile vice Dzeko. Troppo pochi i gol all'attivo nella casella attaccanti, escludendo ovviamente quelli del bosniaco. Petrachi è dunque al lavoro per trovare i profili giusti, occasioni sia da un punto di vista economico che tecnico. Pista concreta è quella che porta a Moise Kean, passato in estate dalla Juve all'Everton, dove però sta deludendo. Primi timidi contatti, ma l'operazione non è facile, in quanto servirebbe un esborso di circa 25 milioni (se non subito, a giugno). Kalinic bocciato, ma c'è tempo: la caccia al vice Dzeko è appena iniziata.