La Roma incassa 10 milioni...da Defrel. L'attaccante, infatti, si è trasferito al Sassuolo la scorsa estate con la formula del prestito oneroso (3 milioni), con l’obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Obbligo che non è più in discussione. Nonostante il lungo infortunio che tiene fuori l’attaccante da nove partite, i neroverdi verseranno i 9 milioni di euro più uno di bonus pattuiti con la Roma. Come riporta ForzaRoma.info Sampdoria e Spal hanno chiesto informazioni al Sassuolo per provare a prendere Defrel in prestito a gennaio. I neroverdi hanno però respinto con forza ogni tentativo. La volontà degli emiliani è tenere il francese e metterlo a centro dell’attacco. Il suo ritorno in campo è previsto per sabato 1 febbraio, proprio contro la Roma.