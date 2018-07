Gregoire Defrel sarà un nuovo giocatore della Sampdoria, era nell’aria da qualche giorno è adesso è arrivata la conferma: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il francese ha raggiunto l’accordo con i blucerchiati e si aggregherà ai nuovi compagni giovedi, mentre nella giornata di mercoledì dovrebbe sostenere le visite mediche.



I DETTAGLI - Via dalla Roma dopo una sola stagione dunque, nel corso della quale ha collezionato in totale 20 presenze ed un gol: nella giornata odierna la dirigenza giallorossa e quella blucerchiata hanno raggiunto l'accordo per il passaggio del giocatore in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni, per un totale di 20 milioni di euro. Il presidente Ferrero lo ha fortemente voluto per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Giampaolo, dopo l'addio di Duvan Zapata, passato all'Atalanta.