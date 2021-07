Thomas Delaney, centrocampista del Borussia Dortmund, finisce nel mirino della Roma. Autore di un grande Europeo con la Danimarca, in scadenza nel 2022 coi gialloneri, viene valutato 20 milioni di euro dai tedeschi, che possono concedere anche lo sconto per non rischiare di perderlo a zero tra un anno.