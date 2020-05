Tra i nomi sull'agenda del Fenerbahce per la prossima stagione c'è quello di Juan Jesus, già contattato durante il mercato invernale prima di virare su Falette. Il brasiliano, con un anno ancora di contratto, fino adesso è riuscito a trovare poco spazio in campo con Fonseca (appena 4 presenze per un totale di 194') e presto potrebbe lasciare Trigoria, sebbene lui abbia espresso la volontà di rimanere per tanti anni nella Roma. Per Juan Jesus potrebbe però innescarsi un derby turco perché oltre al Fenerbahce, anche il Galatasaray sarebbe tornato sulle sue tracce dopo il corteggiamento dello scorso gennaio.