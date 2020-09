Le parole d’amore dedicate a Roma dopo il suo matrimonio potrebbero non bastare a Santon per garantirsi un posto di squadra anche nella stagione appena cominciata. Il terzino continua a essere sul mercato e su di lui ci sarebbe l’interesse di due club turchi: il Besiktas e il Basaksehir, ex squadra di Cengiz Under affrontata dai giallorossi nella scorsa Europa League. Santon con la Roma ha un contratto fino al 30 giugno 2022.