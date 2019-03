Tre schiaffi nel derby che hanno fatto male alla Roma. E rischiano di far ancora più male a Eusebio Di Francesco. Mai come ora, infatti, è a rischio la posizione del tecnico abruzzese, quinto in campionato a 3 punti dal quarto posto occupato dall'Inter, ma troppo altalenante nei risultati, con una squadra che a livello mentale appare sempre fragile. La Champions sarà decisiva per il destino dell'ex Sassuolo.



CHAMPIONS DECISIVA - Come riporta Sky Sport, infatti, Di Francesco si gioca tutto contro il Porto, negli ottavi di finale di Champions League. Mercoledì la trasferta in Portogallo, si parte dal 2-1 dell'andata: se le cose non dovessero andare bene, Monchi, Baldissoni e Pallotta sono pronti al ribaltone. Per dare una scossa all'ambiente e provare a cambiare la rotta. Con o senza Di Francesco.