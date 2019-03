1.10 SPUNTA RANIERI - Colpo di scena per la successione di Di Francesco. Conferme su Claudio Ranieri, che avrebbe superato Panucci. In queste ore l'ex tecnico di Roma e Leicester starebbe parlando con Franco Baldini



00.30 DI FRANCESCO VERSO L'ESONERO - La lunga notte di Eusebio Di Francesco si conclude senza luna. Il tecnico non ha parlato dopo la sconfitta col Porto e si è isolato sul pullman della squadra. Il suo destino sembra ormai segnato, la dirigenza della Roma sta parlando in questi minuti per prendere la decisione finale. Anche se gli episodi arbitrali e la reazione della squadra stanno facendo riflettere. In queste ore Baldissoni, Baldini e Monchi (pure lui vicino all'addio) parleranno anche con Pallotta per capire il da farsi. Domani mattina arriverà la decisione. In caso di esonero, ormai vicino, è pronto Cristian Panucci anche perché Sousa sembra a un passo dal Bordeaux. C'è anche l'ipotesi delle dimissioni di Eusebio, un'ipotesi circolata con forza nelle ultime ore.