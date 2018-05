Eusebio Di Francesco apre le porte a Mario Balotelli: "Lo avevo cercato già quando ero al Sassuolo, è indubbio che sia un giocatore di qualità" ha spiegato il tecnico della Roma, ospite della trasmissione televisiva Tiki Taka. Balo è in scadenza col Nizza e ha già detto che vuole andare via a fine stagione. Due indizi, si dice, fanno una prova, e allora sarà per questo che i bookmaker vedono già l’attaccante in giallorosso nella prossima stagione. Nelle scommesse aperte da Sisal Matchpoint sul futuro dell’attaccante la Roma è la grande favorita come prossima squadra, piazzata a 2,50. Il Nizza, dove Balo sta facendo grandi cose, proverà a convincerlo ed è inserito come seconda opzione, dato a 4,00. Anche il Napoli potrebbe farci un pensiero, dicono i quotisti, che piazzano gli azzurri a 5,50. Poi riemerge la pista francese, ma con destinazione Lione, offerta a 6,50 e con l’Olympique Marsiglia, dato a 7,50. A 9,00 c’è l’Atletico Madrid, mentre a 12,00 si punta su un ritorno di SuperMario a Milano: Inter e Milan condividono la quota. Infine, la proposta più alta è per una scelta di cuore. Balotelli al Brescia, squadra della sua città, è dato a 100 volte la scommessa.