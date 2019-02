Vittoria importante e sofferta per la Roma, che a Frosinone esce con un 3-2 che la mantiene a un punto di distanza dal Milan nella corsa alla Champions League. Eusebio Di Francesco, allenatore dei giallorossi, ha analizzato a Dazn la partita dello Stirpe: "Preferisco vincere con un altro tipo di calcio, ma oggi il vento non aiutava. Il Frosinone ha dato l'anima perché deve salvarsi e io conosco questa situazione, noi abbiamo commesso tanti errori tecnici e permesso loro troppe ripartenze. Abbiamo voluto vincere fino alla fine, anche con il Bologna non abbiamo fatto bene ma abbiamo vinto".



SUI PROBLEMI - "Abbiamo la capacità di fare golm ma abbiamo purtroppo il difetto di prenderne un po' troppi, non penso sia un problema di sistema di gioco, ma di un fatto di squadra. I nostri centrocampisti non sono stati puliti in certi momenti, quindi dobbiamo migliorare anche se oggi un po' li giustifico per il campo e il vento. Chiaramente, se non si migliora in futuro, certe situazioni le paghi". SU PELLEGRINI - "Pellegrini lo sto alternando tra mezzala e trequartista, è meno fisico ma più tecnico di Zaniolo, dà continuità. Nella ripresa è stato un po' troppo lezioso, non gli è stato fischiato un fallo incredibile però devo dire che è un centrocampista completo che può solo migliorare".



SU MANOLAS - "È presto per dire come sta,è uscito per una botta alla caviglia, che si è un po' gonfiata. Mi auguro non sia nulla di grave, ma lo valuteremo. Ho fatto giocare un diffidato dall'inizio e poi ne ho fatti entrare altri, era importante approcciare al derby con una vittoria".