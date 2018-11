Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha parlato a Sky Sport la sconfitta per 1-0 in casa dell’Udinese:



Come si spiega questa sconfitta? È mancata la fame?

"Sì, è venuta a mancare la voglia di vincere. Non possiamo permetterci di tenere in mano la partita per un'ora, non segnare e prendere gol da una rimessa laterale a 40 metri. Dal punto di vista del gioco la squadra ha fatto bene, tranne negli ultimi 25 metri in cui sono stati commessi tanti errori. Queste partite vengono decise da episodi ma noi non siamo mai a portarli dalla nostra parte. Non è una questione di fortuna, ma di mancanza di voglia. Vogliamo diventare grandi ma siamo ancora indietro. Mi aspettavo di ottenere i tre punti oggi, peccato perchè ho visto cose interessanti. Il particolare fa la differenza nel calcio. Mi fa rabbia perchè abbiamo dimostrato di avere un'identità. Diventa dura se con queste prestazioni porti a casa zero punti".



Anche il Real ha perso oggi, per 3-0...

"Questa di oggi era la partita più importante. L'ho detto ieri e ci credevo, ecco perchè sono arrabbiato. Ho visto il Real che ha preso 3 gol e non c'è mai stata partita, non la voglio paragonare a quella del Real. Abbiamo comunque perso, questo ci fa capire che dobbiamo lavorare in modo diverso".