Dura contestazione per la Roma dopo la sconfitta con l’Udinese. Sabato, all’aeroporto di Ronchi dei Legionari, alcuni tifosi hanno avvicinato la squadra a muso duro, poco prima che si imbarcasse per tornare nella capitale. Nessuno scontro fisico, ma dure parole rivolte soprattutto a Di Francesco, tra i più bersagliati dopo l’ultima debacle.A calmare l’animo di questo supporter deluso ci ha provato Florenzi, che si è fermato per provare a dargli una spiegazione del momento negativo. Da lontano gli hanno fatto eco altri tifosi: “Tirate fuori le palle, noi facciamo i chilometri”, e ancora: “Basta con Instagram”. Non solo sfoghi social dunque, il malumore verso squadra e tecnico inizia a prendere pieghe importanti. Per il futuro della Roma si prospetta una settimana decisiva e già domenica, la sfida con l’Inter di Spalletti può essere il crocevia di una stagione che inizia ad assumere contorni fallimentari.