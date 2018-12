Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, prende la parola alla vigilia dell’ultimo match del girone di Champions League contro il Viktoria Plzen. Nella pancia della Doosan Arena l’allenatore giallorosso parlerà al fianco di Bryan Cristante presentando la sfida contro i cechi e parlando del difficile momento della sua squadra.Sono virgolettate? Perché a me non sono arrivate. Siete certi?Ho poche parole, fa parte del nostro lavoro. Che io sia qui è perché c’è dall’altra parte la consapevolezza che qui c’è un allenatore con le sue idee che in questo momento magari vengono meno per i risultati. C’è la voglia di andare avanti, io ci credo in quello che faccio. Ma bisogna cambiare rotta, abbiamo fatto questo ritiro per capire i motivi. Quando arrivi 4 ore prima dell’allenamento e le cose vanno bene allora stai facendo le cose giuste e allora arrivi due ore ancora prima. Voglio continuare a combattere e trovare le soluzioni.Non è il momento migliore e non ho grandi possibilità, ci sono giocatori rientrati da poco che non reggono i 90 minuti. Probabilmente si rivedranno tanti giocatori che sono scesi in campo a Cagliari. Ad ora anche inventarsi qualcosa avrebbe poco senso. Sicuramente giocherà Mirante al posto di Olsen, per gli altri non ho deciso.Conosco questa piazza e so che si porta un allenatore alle stelle per poi farlo passare come il peggio in circolazione. Voglio far riscattare la squadra, per quanto mi riguarda me ne potete dire tante ma non ho nemmeno il desiderio di esternare qualcosa a un qualcuno che non merita le mie paroleNessuno dei giocatori infortunati tranne Pastore giocherà dal primo minuto, Perotti ha avuto diversi infortuni, è impossibile che parta dall’inizio per il percorso fatto. De Rossi sta migliorando tantissimo, speriamo di averlo a disposizione per la Juve. Per Pellegrini serve più tempo, Edin è davanti a El Shaarawy.Credo di essere equilibrato nel rapporto coi calciatori. Serve il rispetto dei ruoli come sempre. Quello che può apparire esternamente lascia il tempo che trova. La mia forza sta nel far capire ai ragazzi che non possono rimproverarmi una promessa, la sincerità e la schiettezza pagano sempre, anche se a volte possono dar fastidioGli ha fatto vedere gli ultimi 10 minuti? Voleva dare un messaggio positivo alla sua squadra.Mi aspetto di più da lui come lui si aspetta molto di più da se stesso. Sta anche a lui dare risposte importanti adesso che ha la possibilità di scendere in campo.