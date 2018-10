Ecco le parole di Di Francesco alla vigilia di Roma-SpalIn generale bene, Schick ha qualche problemino ma credo risolvibileE' una valutazione che farò in base al minutaggio ma non so se già domani o col Cska. Bisogna anche capire se saranno recuperabili Kolarov e De Rossi col Cska.Già fa il mio collaboratore (ride, ndr). E' il punto di riferimento per tanti ragazzi e il suo percorso lo aiuterà. Lo potrà fare anche se ci sono altre sfaccettature da valutare. Sia lui che Kolarov sono in miglioramento, spero di recuperarli per la Champions.Non lo so, è chiaro che giocherà uno dei due. Bisogna anche valutare questo problemino che ha Schick.Lui ha potenzialità enormi, gli manca continuità ma la sta riacquistando. A volte non si mette molto a disposizione dei suoi compagni, l'aspetto psicologico è importantissimo.Ho fatto esperimenti, ma non è il suo ruolo. Deve migliorare la fase di interdizione.E' rientrato ieri in gruppo e sarà convocato. La condizione fisica non so a che punto sta, va valutata giorno per giorno.Avete sentito un mental coach che di questo ci capisce più di me. Io dico solo che il suo può essere anche un blocco psicologico, ma di sicuro lo è anche fisico. Noi vogliamo riportarlo in campo nelle condizioni migliori. Sono davvero dispiaciuto per Diego perché lui vive il calcio con grande passione. Pochi contrasti? Ci stiamo lavorando.Domani arriva la Spal, una partita molto complicata. Sottovalutarla sarebbe un errore. Lazzari ad esempio ha numeri incredibili. Dobbiamo ottenere una maggiore continuità, non abbiamo ancora superato nulla. Seguiamo questa strada.Ha sempre giocato da trequartista o da mezz'ala quindi non vedo perché dovrei forzare un ruolo. Non è ancora pronto per farlo.Giocherà Pellegrini, voglio dargli continuità. Lui ha grandi mezzi ma deve migliorare ancora.