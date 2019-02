Ecco le parole del tecnico Eusebio Di Francesco alla vigilia di Frosinone-Roma



Teme più le sfide con Lazio e Porto o quella di domani?

La partita più importante è la prossima. Abbiamo già dimostrato che prendere sottogamba una squadra che lotta per la salvezza si rischia di fare figuracce. Non possiamo sbagliare. Troveremo un Frosinone che ha fatto bene in casa con la Lazio in casa. Ha un’identità e un modo di pensare.



Sui diffidati

Giocheranno sicuramente alcuni di questi quattro diffidati. Il concetto sbagliato dell’ambiente è pensare sempre alle prossime. Farò valutazioni in base al turnover.





Zaniolo potrebbe riposare?

Potrebbe, ma non diamo vantaggi a nessuno. Zaniolo per l’età che ha ha giocato veramente tanto. Non possiamo pretendere faccia tutte le partite a un determinato livello.



Sulla gestione di De Rossi volevo sapere le condizioni? Resta il centrocampo a 3?

Sarà della partita e giocherà titolare. Sarà il nostro capitano. Per quanto riguardi il sistema di gioco possibile che giocheremo 3-5-2. A specchio come il Frosinone.



Under lo vedremo in campo o a partita in corso?

Non sarà nemmeno convocato perché non è pronto. Pastore e Perotti come stanno?

Pastore non può essere contento di giocare pochissimo, ma si sta allenando veramente bene, sta facendo bene per ritrovare condizione fisica adeguata. Perotti sta molto meglio, si è alleato con continuità e potrebbe essere della partita.



Che effetto le fa leggere che Baldini si occupa di situazioni strategiche della Roma?

E’ un ambente che destabilizza e tira fuori cose che non hanno senso, a me non interessa. Il mio referente è Monchi. Mi piace parlare di calcio, dovreste sfruttare le occasioni per parlare di calcio ma voi preferite altro. Mi interessa il Frosinone e basta



Dzeko non ha mai segnato a Frosinone e ritrova l’arbitro di Firenze. Si aspetta qualche chiarimento prima della partita?

Il calcio è fatto anche di litigi e giornate storte. Erano un po’ tutti nervosi quella partita, compreso Edin. Mi auguro che vada tutto per il meglio e che faccia gol perché domani sarà l’attaccante titolare. Per me l’importante è vincere.



Kluivert domani sarà titolare?

Si giocano il posto in tre: El Shaarawy, Perotti e lui. In questo caso deciderò domattina tra i tre chi giocherà dall’inizio.



Col Bologna abbiamo parlato di mancata reattività della squadra. Quanto sarà importante recuperarla col Frosinone?

Quando una squadra si schiaccia essere imprevedibile non è facile, se li tiri fuori puoi creare delle situazioni interessanti. Non è mai facile contro una squadra attendita, non sarà una partita facile, sarà complicata. E’ una gara differente rispetto a quella con il Bologna, sia per gioco che per calciatori. Ma dobbiamo approcciare alla partita in maniera differente, con una testa diversa.



E’ sembrato che nell’ultimo mese e mezzo Zaniolo sia stato poco tutelato dall’arbitro. Ha notato questo? Come sta vivendo il ragazzo questo momento?

Se gli dovessi parlare solo per difenderlo gli creerei degli alibi. Deve capire che è un giocatore fisico e non deve sempre andare a terra. Ci sta che possa prendere un giallo ogni tanto perché è un calciatore di impeto. Sui pochi falli fischiati è vero, spesso è stato poco tutelato e gli avrebbero dovuto fischiare qualche fallo in più.