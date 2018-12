Non se la passa bene la Roma, a secco di vittorie da oltre un mese. Il primo a finire sul banco degli imputati è stato Di Francesco che, in caso di ulteriore sconfitta con i rossoblù, rischia grosso. Su Sisal Matchpoint il suo esonero entro Natale è concreto, proposto a 3.50. Per questa settimana però, il mister giallorosso dovrebbe restare al suo posto, la sua squadra è infatti favorita nel match, a 1,42. C’è tanta voglia di vittoria anche in casa dei rossoblù, dove i 3 punti mancano dal 30 settembre, il successo però sembra difficile, a 7,50, così come il pareggio, a 4,60. L’attacco romanista è in piena involuzione ed è solo il quinto del campionato. Schick dovrebbe andare a segno con il Genoa, a 2.50. Dall’altra parte c’è il capocannoniere del torneo Piatek e i due sono uno contro l’altro nella sfida del gol: avanti il giallorosso, a 3,25, a 4,50 il genoano, il segno X tra i due è a 1,75.