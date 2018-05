Monchi è già a lavoro per plasmare la Roma della prossima stagione. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Di Francesco ha chiesto di rinforzare il centrocampo giallorosso durante il mercato e il ds sembra aver messo nel mirino Giacomo Bonaventura del Milan. Il centrocampista è uno dei pilastri della squadra di Gattuso, ma potrebbe essere sacrificato per motivi di bilancio: i rossoneri lo valutano tra i 35 e i 40 milioni di euro. Ma Bonaventura non è l'unico centrocampista sul taccuino del ds, tra i nomi seguiti da Monchi ci sono anche Barella, Torreira e Verdi.