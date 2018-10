Ora Di Francesco ha trovato il giusto assetto. Come ha ammesso il tecnico si andrà avanti col 4-2-3-1 e anche il turn over potrà essere gestito meglio. Nella difesa a 4 i due centrali titolari continueranno a essere Manolas e Fazio, con Marcano e Jesus in panchina.



DIFESA - A destra c'è Florenzi, con Santon che ha sorpassato Karasdorp. A sinistra intoccabile Kolarov con Luca Pellegrini in ascesa.



CENTROCAMPO - Tre maglie per i due davanti alla difesa: De Rossi, Nzonzi e Cristante. Nel ruolo di trequartista si alterneranno Pastore e Lorenzo Pellegrini. I jolly sono Zaniolo e Coric.



ATTACCO - Sulla fascia ecco le combinazioni. Under/Perotti a destra, El Shaarawy/Kluivert a sinistra. In attacco Dzeko, con Schick di scorta.