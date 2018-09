Seconda seduta di allenamento per la Roma, che dopo la sconfitta contro il Real Madrid punta a riscattarsi in campionato: domenica alle ore 15 è in programma la gara contro un Bologna in crisi e in cerca dei primi punti in campionato.

Tutti convocati da Di Francesco al centro sportivo “Fulvio Bernardini”: alle 10.45 il penultimo allenamento prima della partenza per l’Emilia dopo la conferenza di Di Francesco di domani. Ieri buone notizie per il tecnico, con Pastore che è tornato ad allenarsi col gruppo e dovrebbe essere convocato.