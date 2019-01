Intervenuto ai microfoni di SkySport, l'allenatore giallorosso ha analizzato la gara di Bergamo. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca visto il provvisorio vantaggio per 3-0 nel primo tempo.



Double face - Una Roma a due volti quella vista quest'oggi, ed è proprio su questo che arriva la prima stoccata del tecnico: "Non è la prima volta che accade, La squadra ha dei problemi che non gli consentono di essere continua. Non possiamo buttare all'aria così una vittoria dopo essere stati in vantaggio di tre reti."

Oltre ai grandi meriti dati all'Atalanta e al proprio allenatore, Di Francesco ha sottolineato i grandi demeriti dei proprio giocatori nelle gestione del vantaggio, un ingenuità infatti, come ammesso da lui stesso, concedere il gol allo scadere del primo tempo.



Su Zaniolo - Se alla vigilia c'erano dubbi sulla posizione di Zaniolo, schierato in alto a destra, dopo l'ottima prestazione condita da due assist, sono arrivati gli elogi "Ha dato qualità e duttilità alla squadra, ha giocato benissimo, costringendo Gasperini a dovergli cambiare la marcatura"